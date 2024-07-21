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Пиастри одержал премьерную победу на Гран-при Венгрии со странным дублем "Макларена"

Фото: Оскар Пиастри открыл счет победам в Формуле-1 (x.com/McLarenF1)
Автор: Антон Федорцив

Австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри триумфовал на трассе "Хунгароринг" в Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

На первых метрах дистанции Норрис потерял первое место, пропустив вперед напарника Пиастри и пилота "Ред Булла" Ферстаппена. Впрочем, нидерландец оказался за пределами трассы, поэтому команда попросила чемпиона вернуть позицию.

В дальнейшем позиции гонщиков стабилизировались вплоть до первой волны пит-стопов. Там "Мерседес" стратегически переиграл "Ред Булл", выведя Хэмилтона на третью позицию за двумя пилотами "Макларена". Ферстаппен сумел догнать титулованного британца, но пройти соперника не смог. Более того, Хэмилтон вместе с Леклером ("Феррари") снова заехали в боксы раньше нидерландского гонщика.

Тем временем своя драма развернулась в рядах "Макларена". Стратеги британской конюшни странным образом забыли о преимуществе лидера и первым позвали в боксы Норриса. Британец благодаря более раннему пит-стопу оказался впереди Пиастри. Начались длительные радиопереговоры о необходимости вернуть позицию австралийцу.

В конце концов Норриса уговорили за считанные круги до финиша. Пиастри вернулся на первую позицию и одержал дебютную победу в карьере. Его напарник финишировал вторым. "Макларен", однако, будет ждать целая серия трудных разговоров, ведь развитием событий остались недовольны оба пилота.

Тем временем в борьбе за подиум неожиданным победителем стал Хэмилтон. Ферстаппен на 57-м круге прошел Леклера, а затем принялся за ветерана. Однако слишком оптимистично атаковал британского пилота на 63-м круге, вылетел за пределы трассы и оказался на 5-й позиции. Дополнили топ-10 Сайнс из "Феррари", Перес ("Ред Булл"), пилот "Мерседеса" Расселл, Цунода из РБ и Стролл ("Астон Мартин").

Классификация Гран-при Венгрии-2024:

  1. Оскар Пиастри
  2. Ландо Норрис (+2.141)
  3. Льюис Хэмилтон (+14.880)

К слову, ранее "Хаас" продлил контракт с "Феррари" на длительный период.

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Формула-1