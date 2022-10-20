Philip Morris викупила в Altria Group права на продаж IQOS у США

Згідно з угодою, PMI сплатить Altria Group 2,7 мільярда доларів, з яких 1 млрд доларів було сплачено на початку угоди. Решта будуть виплачені не пізніше липня 2023 року.

"Ця угода надає PMI повні права на комерціалізацію IQOS у США не пізніше ніж через 18 місяців і забезпечує чітку стратегію для реалізації повного потенціалу продукту на найбільшому у світі ринку, вільному від тютюнового диму", - повідомив СЕО PMI Яцек Ольчак.

Він також зазначив, що компанія готова інвестувати в розвиток IQOS в США.

За очікуваннями Philip Morris, до 2030 року IQOS зможе зайняти близько 10% на тютюновому ринку США, потенціал доходів галузі в США - 20 млрд дол.