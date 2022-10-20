Philip Morris выкупила у Altria Group права на продажу IQOS у США

Согласно соглашению, PMI оплатит Altria Group 2,7 миллиарда долларов, из которых 1 млрд долларов было уплачено в начале сделки. Остальные будут выплачены не позднее июля 2023 года.

"Это соглашение предоставляет PMI полные права на коммерциализацию IQOS в США не позднее 18 месяцев и обеспечивает четкую стратегию для реализации полного потенциала продукта на крупнейшем в мире рынке, свободном от табачного дыма", - сообщил СЕО PMI Яцек Ольчак.

Он также отметил, что компания готова инвестировать в развитие IQOS в США.

По ожиданиям Philip Morris, к 2030 году IQOS сможет занять около 10% на табачном рынке США, потенциал доходов отрасли в США - 20 млрд дол.