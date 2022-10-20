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Philip Morris выкупила у Altria Group права на продажу IQOS у США

Фото: Philip Morris выкупила у Altria Group права на продажу IQOS у США (pmi com)
Автор: Сергей Новиков

Philip Morris International Inc. (PMI) объявила о соглашении с Altria Group о прекращении коммерческих отношений между компаниями в сфере продаж IQOS в США с 30 апреля 2024 года. После этого PMI будет иметь полное право на коммерциализацию продукции в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Согласно соглашению, PMI оплатит Altria Group 2,7 миллиарда долларов, из которых 1 млрд долларов было уплачено в начале сделки. Остальные будут выплачены не позднее июля 2023 года.

"Это соглашение предоставляет PMI полные права на коммерциализацию IQOS в США не позднее 18 месяцев и обеспечивает четкую стратегию для реализации полного потенциала продукта на крупнейшем в мире рынке, свободном от табачного дыма", - сообщил СЕО PMI Яцек Ольчак.

Он также отметил, что компания готова инвестировать в развитие IQOS в США.

По ожиданиям Philip Morris, к 2030 году IQOS сможет занять около 10% на табачном рынке США, потенциал доходов отрасли в США - 20 млрд дол.

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Соединенные Штаты АмерикиPhilip Morris