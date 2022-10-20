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Philip Morris викупила в Altria Group права на продаж IQOS у США

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Четвер 20 жовтня 2022 15:46
Philip Morris викупила в Altria Group права на продаж IQOS у США Фото: Philip Morris викупила в Altria Group права на продаж IQOS у США (pmi com)
Автор: Сергей Новиков

Philip Morris International Inc. (PMI) оголосила про угоду з Altria Group щодо припинення комерційних відносин між компаніями у сфері продажу IQOS в США з 30 квітня 2024 року. Після цього PMI матиме повні права на комерціалізацію продукції у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

Згідно з угодою, PMI сплатить Altria Group 2,7 мільярда доларів, з яких 1 млрд доларів було сплачено на початку угоди. Решта будуть виплачені не пізніше липня 2023 року.

"Ця угода надає PMI повні права на комерціалізацію IQOS у США не пізніше ніж через 18 місяців і забезпечує чітку стратегію для реалізації повного потенціалу продукту на найбільшому у світі ринку, вільному від тютюнового диму", - повідомив СЕО PMI Яцек Ольчак.

Він також зазначив, що компанія готова інвестувати в розвиток IQOS в США.

За очікуваннями Philip Morris, до 2030 року IQOS зможе зайняти близько 10% на тютюновому ринку США, потенціал доходів галузі в США - 20 млрд дол.

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