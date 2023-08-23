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Philip Morris відсудив у Львові 1,4 млн гривень за підробку їхніх сигарет

Фото: Philip Morris відсудив у Львові 1,4 млн гривень за підробку їхніх сигарет (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Залізничний районний суд Львова виніс вирок трьом членам злочинного угруповання, які незаконно виготовляли та продавали сигарети під брендом Philip Morris. Суд призначив їм умовні терміни та зобов’язав виплатити компанії понад 1,4 млн грн завданої майнової шкоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реєстр судових рішень.

Як вказано у вироку суду, правопорушники виготовили понад 38 тис. пачок сигарет під торговою маркою BOND, що належить Philip Morris, і продавали їх у Львівській та Волинській областях. 

Суд виніс рішення знищити обладнання для нелегального виробництва разом із сировиною та готовою контрафактною продукцією.

Щодо організатора та двох виконавців правоохоронці порушили кримінальну справу через незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів, а також через використання бренду Philip Morris.

У суді вони визнали свою провину та визнали цивільний позов Philip Morris, попросивши використати для сплати компенсації кошти, які вони внесли як заставу. Також троє обвинувачених перерахували по 50 тис. грн на ЗСУ.

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ЛьвівPhilip Morris Суд