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Philip Morris отсудил во Львове 1,4 млн гривен за подделку их сигарет

Фото: Philip Morris отсудил во Львове 1,4 млн гривен за подделку их сигарет (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Железнодорожный районный суд Львова вынес приговор трем членам преступной группировки, которые незаконно производили и продавали сигареты под брендом Philip Morris. Суд назначил им условные сроки и обязал выплатить компании более 1,4 млн грн нанесенного имущественного ущерба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на реестр судебных решений.

Как указано в приговоре суда, правонарушители изготовили более 38 тыс. пачек сигарет под торговой маркой BOND, принадлежащей Philip Morris, и продавали их во Львовской и Волынской областях.

Суд принял решение уничтожить оборудование для нелегального производства вместе с сырьем и готовой контрафактной продукцией.

В отношении организатора и двух исполнителей правоохранители возбудили уголовное дело из-за незаконного изготовления и сбыта подакцизных товаров, а также из-за использования бренда Philip Morris.

В суде они признали свою вину и признали гражданский иск Philip Morris, попросив использовать для компенсации средства, которые они внесли в качестве залога. Также трое обвиняемых перечислили по 50 тыс. грн в ВСУ.

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ЛьвовPhilip Morris Суд