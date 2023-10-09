Philip Morris відновила в Україні свою частку на ринку сигарет до 24%

"Після початку війни ми розпродали залишки і більше не могли виробляти продукцію в Харкові. Десь протягом двох місяців ми майже не були присутні на ринку, доки налаштовували імпорт. У цей період, за нашими підрахунками, наша частка знизилася майже до 14%", - пояснив він.

За його словами, ситуація змінилася після налагодженого імпорту з фабрик PMI з-за кордону, а потім співробітництва з міжнародною компанією в Києві, яка виробляє продукцію під брендами PMI. Це дало змогу до кінця року повернути найважливіші позиції в портфелі, тож частка ринку компанії почала зростати, проте залишалася все ж таки набагато меншою, ніж була до війни, зазначив гендиректор.

"Зараз ми намагаємося повернути те, що мали до війни. Останні два місяці, за нашими підрахунками, продемонстрували зростання приблизно до 24%. Нам ще є над чим працювати, але динаміка позитивна - і це найважливіше", - наголосив Барабаш.

Він також зазначив, що наразі пріоритетом компанії є запуск у комерційне виробництво нової фабрики під Львовом, запланований на кінець березня - початок квітня наступного року, і виведення її на повну потужність, щоб покрити 80-90% постачань компанії на внутрішній ринок сигарет за форматом, асортиментом і обігом.

Загалом, характеризуючи динаміку ринку, Барабаш нагадав, що легальний ринок до війни щороку падав на 10-12%: через зростання нелегальної продукції, швидке підвищення акцизних ставок, що значно перевищувало рівень інфляції.

"У 2023 році легальний ринок продовжує скорочуватися, але значно меншими темпами, ніж торік, через часткове повернення мігрантів з-за кордону; плюс невеликий позитивний ефект має боротьба з нелегальною торгівлею - щонайменше обсяг нелегальної продукції перестав зростати", - сказав гендиректор "Філіп Морріс Україна".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у 2022 році PMI скоротив відвантаження на українському ринку на 30,1% - до 11,07 млрд сигарет і тютюнових стіків. Зокрема, продаж сигарет скоротився на 38,1% - до 6,6 млрд, тютюнових стіків для систем нагрівання тютюну - на 13,5%, до 4,47 млрд.