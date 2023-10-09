Philip Morris возобновила в Украине свою долю на рынке сигарет до 24%

"После начала войны мы распродали остатки и больше не могли производить продукцию в Харькове. Где-то в течение двух месяцев мы почти не присутствовали на рынке, пока настраивали импорт. В этот период, по нашим подсчетам, наша доля снизилась почти до 14%", - объяснил он.

По его словам, ситуация изменилась после налаженного импорта из фабрик PMI из-за границы, а затем сотрудничества с международной компанией в Киеве, производящей продукцию под брендами PMI. Это позволило до конца года вернуть важнейшие позиции в портфеле, поэтому доля рынка компании начала расти, однако оставалась все же гораздо меньше, чем была до войны, отметил гендиректор.

"Сейчас мы пытаемся вернуть то, что у нас было до войны. Последние два месяца, по нашим подсчетам, продемонстрировали рост примерно до 24%. Нам еще есть над чем работать, но динамика положительная - и это самое важное", - подчеркнул Барабаш.

Он также отметил, что приоритетом компании является запуск в коммерческое производство новой фабрики во Львове, запланированный на конец марта - начало апреля следующего года, и вывод ее на полную мощность, чтобы покрыть 80-90% поставок компании на внутренний рынок сигарет по формату, ассортиментом и оборотом.

В целом, характеризуя динамику рынка, Барабаш напомнил, что легальный рынок до войны ежегодно падал на 10-12%: из-за роста нелегальной продукции, быстрого повышения акцизных ставок, что значительно превышало уровень инфляции.

"В 2023 году легальный рынок продолжает сокращаться, но значительно меньшими темпами, чем в прошлом, из-за частичного возвращения мигрантов из-за границы; плюс небольшой положительный эффект имеет борьба с нелегальной торговлей - по меньшей мере объем нелегальной продукции перестал расти", - сказал гендиректор "Филипп Моррис" Украина".

Напомним, ранее сообщалось, что в 2022 году PMI сократил отгрузку на украинском рынке на 30,1% - до 11,07 млрд сигарет и табачных сток. В частности, продажа сигарет сократилась на 38,1% - до 6,6 млрд, табачных сток для систем нагрева табака - на 13,5%, до 4,47 млрд.