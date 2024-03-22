Philip Morris виділила 400 млн грн на гуманітарні потреби від початку великої війни
Компанія Philip Morris виділила сумарно 400 млн грн на благодійні та гуманітарні проєкти від початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю NV.
Компанія сфокусувалась на трьох основних напрямах: допомозі медичним закладам, відновленні пошкодженої інфраструктури та соціальним проєктам.
Ключовими регіонами для гуманітарної допомоги компанії є Харківська, Київська та Львівська області. Саме на Львівщині найближчим часом буде відкрито фабрику, в яку інвестовано 30 мільйонів доларів.
“Турбота про людей є частиною ДНК компанії Philip Morris, тому, як соціально відповідальний бізнес, ми піклуємось не тільки про своїх співробітників, а й про українців загалом”, - прокоментував заступник генерального директора Філіп Морріс Україна, Михайло Поляков.
Так, на початку повномасштабного вторгнення материнська компанія Philip Morris International перерахувала 10 млн доларів на гуманітарні потреби в Україні. На ці кошти закупили 23 карети швидкої допомоги, рентгенівський апарат для лікарні в Івано-Франківську та придбали реанімобіль.
Також ця допомога була спрямована на евакуацію людей із зон активних бойових дій та закупівлю предметів першої необхідності для переселенців.
У 2023 році компанія Philip Morris виділила $550 тис на закупівлю медичного обладнання для лікарень Львівської, Вінницької, Сумської, Харківської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.
Також Philip Morris профінансувала ремонт тимчасового житла для переселенців у Львівській та Київській областях. Ще компанія виділила понад 12 млн грн на побудову у Ворзелі тимчасового модульного житла для вимушених переселенців.
Нещодавно компанія відремонтувала укриття для однієї з громад Львівської області, а також за кошти компанії наразі здійснюється відновлення адміністративної будівлі з укриттям в Осколі, Ізюмського району Харківської області, що лише за 45 км від зони бойових дій.
Щоб допомогти українцям пережити блекаути, у грудні 2022 р. Philip Morris у співпраці з однією із агенцій встановила п´ять соціальних просторів "Сфери світла". Вони були обладнані генераторами, зарядними станціями та старлінками.
У 2023 році компанія підтримала благодійну ініціативу Міністерства з питань окупованих територій. Це був тимчасовий мобільний культурний простір, що приймав відвідувачів у Києві, Дніпрі та Луцьку. Кошти з продажу квитків, мерчу та робіт митців передали на відбудову культурних об’єктів.
У 2024 році компанія запланувала реалізацію благодійних проєктів в Україні на щонайменше 10 млн грн, чотири з яких вже перераховано в рамках проєкту з одним із благодійних фондів Львівської області.
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