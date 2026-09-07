Philip Morris в Україні ризикує вдруге сплатити акциз за знищений РФ товар: у чому проблема закону

"Філіп Морріс Україна" зіткнулася з проблемою подвійної сплати акцизу після того, як російська ракета знищила київський склад компанії з товаром на сотні мільйонів гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника генерального директора з корпоративних зв’язків "Філіп Морріс Україна" Михайла Полякова під час заходу " Топменеджери, які тримають країну. Діалоги з NV ".

П’ять ударів по компанії

"Філіп Морріс Україна" вже вп’яте з початку повномасштабної війни зазнала ударів по своїх виробничих або складських потужностях.

Перший удар по компанії стався ще у 2022 році, коли російська ракета влучила в адміністративну будівлю фабрики у Харкові.

Після цього компанія вирішила, що продовжувати виробництво у місті з міркувань безпеки неможливо, та перенесла його до Львівської області. Однак згодом під російський удар потрапив і склад уже переміщеного підприємства.

За словами Полякова, значна частина збитків у цьому випадку була пов’язана не лише із самою пожежею, а й з її гасінням. Через воду велика кількість тютюнової продукції стала непридатною для реалізації.

Проблеми зі списанням продукції

Окремою проблемою для компанії стала процедура списання пошкодженої продукції та акцизних марок.

За словами Полякова, працівники досі знаходять намоклу продукцію та вручну знімають із неї паперові акцизні марки, оскільки цього вимагає закон. Після цього марки необхідно наклеїти на аркуші формату А3, сформувати відповідний реєстр і передати його до податкової. Лише тоді компанія може претендувати на отримання нових акцизних марок.

Поляков назвав це прикладом того, як законодавство мирного часу продовжує діяти в умовах повномасштабної війни. За його словами, від моменту інциденту скоро мине рік, але процедура досі не завершена.

Він також нагадав, що наступний удар знову припав на Харків. Цього разу було пошкоджено склад, де зберігалися картон та інші матеріали, які залишилися після початку повномасштабної війни та не підлягали вивезенню.

Чому акциз платять двічі

Найболючішим для компанії став четвертий удар - по складу в Києві. Поляков навів цей випадок як приклад того, наскільки реальні воєнні ризики для великого бізнесу не відповідають можливостям державних механізмів їх страхування.

За його словами, у березні уряд утричі збільшив максимальну суму страхового покриття воєнних ризиків у межах відповідної програми - з 10 млн до 30 млн грн.

Водночас лише вже сплачений акциз за продукцію, знищену внаслідок удару по київському складу, становив 450 млн грн.

Таким чином, сума сплаченого акцизу приблизно у 15 разів перевищила максимальний ліміт страхового покриття. Якщо ж враховувати повну вартість знищеної продукції, різниця, за оцінкою представника компанії, перевищує 20 разів.

Окремо Поляков звернув увагу на проблему акцизних марок у разі знищення продукції. Компанія закуповує їх заздалегідь і сплачує відповідний акциз ще до того, як товар потрапляє у продаж.

Якщо продукція разом із марками знищена внаслідок ракетного удару і фізично повернути марки неможливо, чинне законодавство не дозволяє врахувати вже сплачений акциз та отримати нові марки. Особливо гостро ця проблема стоїть щодо імпортної продукції.

У результаті для заміщення знищеного товару компанії доводиться знову купувати акцизні марки та повторно сплачувати акциз.

"Виходить парадоксальна ситуація: продукція була знищена російською ракетою, ми її так і не продали, але акциз за неї вже сплатили. І щоб імпортувати таку саму кількість продукції на заміну, ми повинні вдруге заплатити акциз. Тобто фактично бізнес двічі сплачує податок за один і той самий продукт", – пояснив Поляков.

Яке рішення пропонує бізнес

П’ятий удар припав уже на склад партнера компанії. Там також було знищено продукцію. При цьому, за словами Полякова, "Філіп Морріс Україна" не просить державу компенсувати вартість знищеної продукції чи повертати кошти з бюджету.

Компанія пропонує створити механізм, який дозволив би отримувати нові акцизні марки замість тих, що були знищені внаслідок бойових дій, якщо акциз за них уже був сплачений.

Для цього необхідні зміни до Податкового кодексу. Вони мають дозволити у разі документально підтвердженого знищення продукції та акцизних марок внаслідок бойових дій отримувати нові марки без повторної сплати акцизу.

Наразі "Філіп Морріс Україна" веде діалог із державою та розраховує знайти системне рішення цієї проблеми.

Сьогодні проблема знищення товарів і складів стосується не лише окремих компаній. За словами голови фінансового комітету Ради Данила Гетманцева, такого масштабу втрат українського бізнесу не було з 2022 року.

"Якщо говорити про погіршення ситуації, то ситуація дійсно значно погіршується у зв’язку з логістикою і обстрілами. Я зустрічаюся щодня з бізнесом. І, дійсно, такого розпачу від втрат, від втрат складських приміщень, товару не було з 2022 року. Тому економіка зазначає значних втрат", - сказав Гетманцев в ефірі телемарафону.