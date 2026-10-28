Philip Morris розробила мобільний додаток для роботи з торговими точками по Україні

"Ще 5-7 років тому ми не мали інструментів, які дозволяли б настільки швидко й ефективно взаємодіяти з торговими партнерами по всій Україні. Сьогодні завдяки мобільному застосунку ми підтримуємо прямий зв'язок із понад 25 тисяч торговельних точок, можемо оперативно передавати інформацію та надавати необхідний сервіс незалежно від їхнього розташування - чи то у Львові, чи в Харківській області поблизу лінії фронту", - зазначив він.

За його словами, в умовах війни "це особливо важливо, адже цифрові рішення дозволяють забезпечувати безперервність роботи навіть там, де фізична присутність співробітників обмежена або небезпечна".

Конік додав, що компанія може автоматично здійснювати моніторинг викладки продукції в магазинах. У деяких торговельних точках встановлено спеціальне обладнання, яке кожні 15 хвилин фотографує полиці з продукцією компанії.

Якщо система виявляє відсутність товару на полиці, вона автоматично надсилає повідомлення продавцю, який може перевірити наявність продукції та поповнити викладку.

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За словами Коніка, раніше для перевірки полиць необхідно було регулярно направляти торговельних представників до магазинів. Автоматизація цього процесу дозволяє скоротити кількість фізичних візитіву регіонах із підвищеними безпековими ризиками.

"Для нас цифровізація - це не лише про ефективність та оптимізацію ресурсів. Під час війни вона стала інструментом безпеки співробітників і забезпечення безперервної роботи бізнесу", - наголосив гендиректор "Філіп Морріс Україна".

Конік також повідомив, що цифрова трансформація компанії охоплює обслуговування споживачів. Зокрема, Philip Morris використовує штучний інтелект для прогнозування потреб користувачів та визначення випадків, коли електронні пристрої можуть потребувати технічного обслуговування або заміни.

За його даними, щороку контакт-центр і чати компанії обробляють близько 2,8 млн звернень і контактів зі споживачами, а сервіси забезпечують майже 1 млн доставок.

Додамо, що конференція TECHNOVATION відбулася 27 жовтня в межах 12-го Київського міжнародного економічного форуму. Захід організувала Diia.City Union за участю понад 250 представників держави, українського та міжнародного бізнесу.

Більше про ключові теми КМЕФ, зокрема захист бізнесу від воєнних ризиків, кадровий дефіцит і підтримку економіки, читайте в матеріалі РБК-Україна.