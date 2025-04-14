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Philip Morris очолив рейтинг найбільших платників податків серед приватних компаній

Понеділок 14 квітня 2025 14:03
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Philip Morris очолив рейтинг найбільших платників податків серед приватних компаній Фото: Philip Morris очолив рейтинг платників податків серед приватних компаній (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

В Україні назвали найбільших платників податків серед приватних компаній і банків. Найбільшим в Україні приватним платником податків стала компанія Philip Morris, яка перерахувала в бюджети різних рівнів 52,2 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг NV.

На другому місці – ДТЕК із 41 млрд грн. У трійці лідерів - ВАТ із 38 млрд грн.
Окрім того, компанія Bayadera Group заплатила 12,8 млрд грн, а Comfy - 2 млрд грн.

"Майже 80 найбільших приватних українських компаній і банків у минулому році заплатили 466,5 млрд грн податків у державний та місцевий бюджети", - йдеться в статті за результатами опитування NV.

Раніше NV надіслав запити понад 170 найбільшим приватним компаніям і банкам з проханням надати дані про розмір сплачених податків до державного та місцевого бюджетів у 2024 році. Рейтинг був створений на основі отриманих даних.

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