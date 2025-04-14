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Philip Morris возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков среди частных компаний в Украине

Понедельник 14 апреля 2025 14:03
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Philip Morris возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков среди частных компаний в Украине Фото: Philip Morris возглавил рейтинг налогоплательщиков среди частных компаний в Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

В Украине назвали крупнейших налогоплательщиков среди частных компаний и банков. Крупнейшим в Украине частным налогоплательщиком стала компания Philip Morris, которая перечислила в бюджеты разных уровней 52,2 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг NV.

На втором месте - ДТЭК с 41 млрд грн. В тройке лидеров - ОАО с 38 млрд грн.
Кроме того, компания Bayadera Group заплатила 12,8 млрд грн, а Comfy - 2 млрд грн.

"Почти 80 крупнейших частных украинских компаний и банков в прошлом году заплатили 466,5 млрд грн налогов в государственный и местный бюджеты", - говорится в статье по результатам опроса NV.

Ранее NV направил запросы более 170 крупнейшим частным компаниям и банкам с просьбой предоставить данные о размере уплаченных налогов в государственный и местный бюджеты в 2024 году. Рейтинг был создан на основе полученных данных.

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