Philip Morris інвестує 11 млн доларів в розширення портфеля бездимних продуктів в Україні у 2024 році

Протягом 2024 року компанія вкладе 11 млн доларів у збільшення кількості магазинів, розширення сервісної інфраструктури та створення нових робочих місць.

"Рішення запустити IQOS ILUMA в Україні є важливим кроком для нашої компанії на шляху до стратегічної мети - створити майбутнє без сигаретного диму. Через війну ми були змушені відтермінувати запуск продукту в Україні, проте компанія показала свою готовність інвестувати в Україну. Цього року ми виділимо на комерціалізацію IQOS ILUMA 11 млн доларів. Разом з інвестицією у фабрику на Львівщині це ще один доказ нашої підтримки економіки України у складні часи", - зазначив генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Максим Барабаш.

Для обслуговування потреб своїх повнолітніх користувачів компанія відкрила 40 брендових магазинів у 24 містах, запустила експрес-доставку та доставку по Україні.

"Філіп Морріс запустив першу систему нагрівання тютюну IQOS у 2016 році. З того часу близько 1,3 млн повнолітніх курців в Україні відмовилися від сигарет та обрали бездимні альтернативи нашої компанії. У 2024 році ми продовжимо розвивати власний бренд рітейл, а також тестувати нові формати комерційної інфраструктури", - зазначив директор напряму бездимних продуктів Роман Іванов.

Також "Філіп Морріс" за останні 2 роки запустила 120 пунктів ресайклингу по всій Україні, що приймають на переробку або екологічну утилізацію старі девайси, аксесуари для бездимних продуктів, використані стіки та поди від електронних сигарет.

Нагадаємо, з 2008 року Philip Morris International (PMI) інвестувала понад 12,5 млрд доларів у розробку, наукове обґрунтування та комерціалізацію інноваційних бездимних продуктів для дорослих курців, які інакше продовжували б курити.

Сьогодні бездимні продукти PMI доступні на більш ніж 80 ринках по всьому світу.