Philip Morris инвестирует 11 млн долларов в расширение портфеля бездымных продуктов в Украине в 2024 году

В течение 2024 года компания вложит 11 млн долларов в увеличение количества магазинов, расширение сервисной инфраструктуры и создание новых рабочих мест.

"Решение запустить IQOS ILUMA в Украине является важным шагом для нашей компании на пути к стратегической цели - создать будущее без сигаретного дыма. В результате мы были вынуждены отсрочить запуск продукта в Украине, однако компания показала свою готовность инвестировать в Украину. В этом году мы выделим на коммерциализацию IQOS ILUMA 11 млн долларов. Вместе с инвестицией в фабрику во Львовской области это еще одно доказательство нашей поддержки экономики Украины в сложные времена", - отметил генеральный директор "Филипп Моррис Украина" Максим Барабаш.

Для обслуживания потребностей своих совершеннолетних пользователей, компания открыла 40 брендовых магазинов в 24 городах, запустила экспресс-доставку и доставку по Украине.

"Филипп Моррис запустил первую систему нагрева табака IQOS в 2016 году. С тех пор около 1,3 млн совершеннолетних курильщиков в Украине отказались от сигарет и выбрали бездымные альтернативы нашей компании. В 2024 году мы продолжим развивать собственный бренд ритейл, а также тестировать новые форматы коммерческой инфраструктуры", - отметил директор направления бездымных продуктов Роман Иванов.

Также "Филипп Моррис" за последние 2 года запустила 120 пунктов ресайклинга по всей Украине, принимающих на переработку или экологическую утилизацию старые девайсы, аксессуары для бездымных продуктов, использованные стики и поды от электронных сигарет.

Напомним, с 2008 года Philip Morris International (PMI) инвестировала более 12,5 млрд долларов в разработку, научное обоснование и коммерциализацию инновационных бездымных продуктов для взрослых курильщиков, которые иначе продолжали бы курить.

Сегодня бездымные продукты PMI доступны на более чем 80 рынках по всему миру.