У Philip Morris International новый генеральный директор

"Я с волнением принимаю на себя руководство PMI, в период ускорения нашего перехода к бездымному обществу. PMI является лидером отрасли в сфере научных инноваций, и мы стремимся к тому, чтобы более половины наших чистых доходов в 2025 году приходилось на бездымную продукцию. Наша постоянно развивающаяся линейка таких продуктов станет определять будущее в долгосрочной перспективе. Мы будем опираться на научные исследования и наш опыт, использовать наши коллективные навыки и воображение, чтобы внедрять инновации, выходящие за рамки существующего продуктового портфеля, и исследовать новые области для развития бизнес", - говорится в заявлении нового главы компании, распространенном компанией.

Яцек находится в идеальном положении для реализации концепции бездымного бизнеса PMI в своей новой должности генерального директора. Приверженность компании и ее сотрудникам лежит в основе его стремления к результатам, наряду с его глубоким знанием наших продуктов, систем, ценностей и инвесторов. Я считаю, что он является идеальным кандидатом для обеспечения непрерывного роста нашего бизнеса и повышения ценности для акционеров. Я с нетерпением жду продолжения работы с ним в моей новой должности председателя Совета директоров