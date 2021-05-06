У Philip Morris International новий генеральний директор

"Я з хвилюванням беру на себе керівництво PMI, в період прискорення нашого переходу до бездимного суспільства. PMI є лідером галузі в наукових інновацій, і ми прагнемо до того, щоб більш ніж половина наших чистих доходів у 2025 році припадало на бездимну продукцію. Наша лінійка цих продуктів, яка постійно розвивається, стане визначати майбутнє в довгостроковій перспективі. Ми будемо спиратися на наукові дослідження і наш досвід, використовувати наші колективні навички й уяву, щоб впроваджувати інновації, що виходять за рамки існуючого продуктового портфеля, і досліджувати нові області для розвитку бізнес", - йдеться в заяві нового глави компанії, поширеній компанією.

Яцек знаходиться в ідеальному становищі для реалізації концепції бездимного бізнесу PMI на своїй новій посаді генерального директора. Прихильність компанії та її співробітників лежить в основі його прагнення до результатів, поряд з його глибоким знанням наших продуктів, систем, цінностей та інвесторів. Я вважаю, що він є ідеальним кандидатом для забезпечення безперервного зростання нашого бізнесу та підвищення цінності для акціонерів. Я з нетерпінням чекаю продовження роботи з ним на моїй новій посаді голови Ради директорів