У Philip Morris International новий генеральний директор

Міжнародна компанія Philip Morris International Inc. (PMI) оголосила про зміну керівництва - головний операційний директор Яцек Ольчак став генеральним директором компанії. Ольчак замінив на посаді Андре Каланцопулоса, який займав цю посаду 8 років і буде головою ради директорів PMI.
Про це повідомляє прес-служба компанії за підсумками річних зборів акціонерів 5 травня, 2021 року.
"Я з хвилюванням беру на себе керівництво PMI, в період прискорення нашого переходу до бездимного суспільства. PMI є лідером галузі в наукових інновацій, і ми прагнемо до того, щоб більш ніж половина наших чистих доходів у 2025 році припадало на бездимну продукцію. Наша лінійка цих продуктів, яка постійно розвивається, стане визначати майбутнє в довгостроковій перспективі. Ми будемо спиратися на наукові дослідження і наш досвід, використовувати наші колективні навички й уяву, щоб впроваджувати інновації, що виходять за рамки існуючого продуктового портфеля, і досліджувати нові області для розвитку бізнес", - йдеться в заяві нового глави компанії, поширеній компанією.
Яцек знаходиться в ідеальному становищі для реалізації концепції бездимного бізнесу PMI на своїй новій посаді генерального директора. Прихильність компанії та її співробітників лежить в основі його прагнення до результатів, поряд з його глибоким знанням наших продуктів, систем, цінностей та інвесторів. Я вважаю, що він є ідеальним кандидатом для забезпечення безперервного зростання нашого бізнесу та підвищення цінності для акціонерів. Я з нетерпінням чекаю продовження роботи з ним на моїй новій посаді голови Ради директорів
Нагадаємо, PMI - провідна міжнародна тютюнова компанія, що займається виробництвом і продажем сигарет, а також бездимних нікотиновмісних продуктів.
Станом на 31 березня 2021 року, бездимні продукти PMI доступні для продажу в 66 країнах. За оцінками PMI, приблизно 14 млн дорослих у всьому світі вже перейшли на IQOS і кинули палити звичайні сигарети.