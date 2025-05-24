ПФУ збільшив виплату пенсій за останній місяць: кому чекати надбавки в червні

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за травень 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано 67,8 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.
Сума зросла на 0,4 млрд гривень порівняно з квітнем, коли на пенсії спрямували 67,4 млрд гривень.
Значне підвищення було в березні, коли після індексації було виплачено 67,4 млрд гривень. У лютому на пенсійні випали спрямували 62,2 млрд гривень, у січні - 61,7 млрд гривень.
Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок. Одержувач виплати самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України.
У червні Пенсійний фонд виплатить додаткові суми працюючим пенсіонерам. Виплата перерахованих пенсій проводитиметься починаючи з червня з урахуванням доплати за квітень і травень.
За даними Мінсоцполітики, перерахунок пенсій цього року буде проведено для 629 тис. пенсіонерів, які працюють.
Дані минулого року свідчать, що підвищення після перерахунку буде мінімальним (у 2024 році розмір підвищення з урахуванням тільки страхового стажу становив 86,24 гривні, а з урахуванням страхового стажу та заробітної плати - 168,65 гривні).
Серед 10,3 млн пенсіонерів України продовжують працювати 2,9 млн осіб. Середній розмір виплат у них вищий. За даними ПФУ, у квітні 2025 року середній розмір пенсій становив 6 341,11 гривень, у пенсіонерів, які працюють, - 6 862,86 гривень.
Пенсійний фонд України з 1 березня 2025 року провів автоматичний перерахунок пенсій. Пенсійні виплати індексовано на 11,5% з урахуванням інфляції та підвищення зарплат в Україні.
Планова індексація пенсій у березні призвела до підвищення виплат на 9,5%. Середній розмір пенсії з початку 2025 року зріс на 552,06 гривні, або на 9,5%, до 6 341,11 гривні на 1 квітня.
Порівняно з розміром пенсій рік тому (у квітні 2024 року) пенсії зросли на 10,4%. Водночас споживчі ціни в березні 2025 року були на 14,6% вищими, ніж рік тому. Таким чином, реальна пенсія скоротилася приблизно на 4%.
Щорічна індексація є фактично єдиним способом підвищення пенсій. Інших значущих підвищень у 2025 році не буде.
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