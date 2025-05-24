ПФУ збільшив виплату пенсій за останній місяць: кому чекати надбавки в червні

Сума зросла на 0,4 млрд гривень порівняно з квітнем, коли на пенсії спрямували 67,4 млрд гривень.

Значне підвищення було в березні, коли після індексації було виплачено 67,4 млрд гривень. У лютому на пенсійні випали спрямували 62,2 млрд гривень, у січні - 61,7 млрд гривень.

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок. Одержувач виплати самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України.

Підвищення пенсій у червні

У червні Пенсійний фонд виплатить додаткові суми працюючим пенсіонерам. Виплата перерахованих пенсій проводитиметься починаючи з червня з урахуванням доплати за квітень і травень.

За даними Мінсоцполітики, перерахунок пенсій цього року буде проведено для 629 тис. пенсіонерів, які працюють.

Дані минулого року свідчать, що підвищення після перерахунку буде мінімальним (у 2024 році розмір підвищення з урахуванням тільки страхового стажу становив 86,24 гривні, а з урахуванням страхового стажу та заробітної плати - 168,65 гривні).

Серед 10,3 млн пенсіонерів України продовжують працювати 2,9 млн осіб. Середній розмір виплат у них вищий. За даними ПФУ, у квітні 2025 року середній розмір пенсій становив 6 341,11 гривень, у пенсіонерів, які працюють, - 6 862,86 гривень.