ua en ru
Пн, 27 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ПФУ збільшив виплату пенсій за останній місяць

Україна, Понеділок 27 травня 2024 08:40
UA EN RU
ПФУ збільшив виплату пенсій за останній місяць Фото: Пенсії в Україні в травні профінансовані на 60,9 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за травень 2024 року. На пенсійні виплати спрямовано 60,9 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Таким чином, ПФУ збільшив фінансування пенсій, оскільки у квітні на пенсії було направлено 60,5 млрд гривень.

За даними ПФУ на пенсійні виплати спрямовано через АТ "Укрпошта" - 9,9 млрд грн, через уповноважені банки - 51 млрд грн.

Розмір пенсії та кількість пенсіонерів

За даними ПФУ, загальна чисельність пенсіонерів в Україні на 1 травня 2024 року становила 10,159 млн осіб, що на 4 тисячі більше, ніж місяць тому.

Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8,082 млн осіб. Інші 2,077 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

З початку року середня пенсія зросла на 9,6% та станом на 1 квітня становила 5 743 гривень.

Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві - 7 848 гривень. Далі йдуть Рівненська (7 205 гривень), Донецька (7 017 гривень), Луганська (6525 гривень) та Дніпропетровська області (6 333 гривень).

Найнижчі пенсії у Тернопільській (4 400 гривень), Чернівецькій (4 598 гривень) та Закарпатській (4 616 гривень) областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії в Україні Пенсія в Україні
NEWS
Вдруге через війну. Коли та на скільки можуть підняти тариф на світло
Вдруге через війну. Коли та на скільки можуть підняти тариф на світло
DAILY
Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Один в полі воїн. Як ветерани змінюють професію після війни і долають бюрократію