ПФУ увеличил выплату пенсий за последний месяц
Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за май 2024 года. На пенсионные выплаты направлено 60,9 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
Таким образом, ПФУ увеличил финансирование пенсий, поскольку в апреле на пенсии было направлено 60,5 млрд гривен.
По данным ПФУ на пенсионные выплаты направлено через АО "Укрпочта" – 9,9 млрд грн, через уполномоченные банки - 51 млрд грн.
Размер пенсии и количество пенсионеров
По данным ПФУ, общая численность пенсионеров в Украине на 1 мая 2024 составила 10,159 млн человек, что на 4 тысячи больше, чем месяц назад.
Через текущие счета в банках пенсии получают 8,082 млн человек. Остальные 2,077 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".
С начала года средняя пенсия выросла на 9,6% и на 1 апреля составила 5 743 гривен.
Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве – 7 848 гривен. Далее следуют Ровенская (7205 гривен), Донецкая (7 017 гривен), Луганская (6 525 гривен) и Днепропетровская области (6 333 гривен).
Самые низкие пенсии в Тернопольской (4 400 гривен), Черновицкой (4 598 гривен) и Закарпатской (4 616 гривен) областях.