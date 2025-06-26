ПФУ завершив виплату пенсій за місяць: хто отримав надбавку в червні

Сума не змінилася порівняно з травнем, коли також було виплачено 67,8 млрд гривень.

У квітні на пенсії спрямували 67,4 млрд гривень.

Значуще підвищення було в березні, коли після індексації було виплачено 67,4 млрд гривень. У лютому на пенсійні випали спрямували 62,2 млрд гривень, у січні - 61,7 млрд гривень.

Підвищення пенсій у червні

У червні Пенсійний фонд виплатив додаткові суми працюючим пенсіонерам. Виплата перерахованих пенсій проводилася з урахуванням доплати за квітень і травень.

Серед 10,3 млн пенсіонерів України продовжують працювати 2,9 млн осіб. Середній розмір виплат у них вищий. За даними ПФУ, у квітні 2025 року середній розмір пенсій становив 6 341,11 гривень, у пенсіонерів, які працюють, - 6 862,86 гривень.