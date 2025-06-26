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ПФУ завершив виплату пенсій за місяць: хто отримав надбавку в червні

Фото: ПФУ виплатив пенсії за червень (facebook com kogupfu)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за червень 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано 67,8 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Сума не змінилася порівняно з травнем, коли також було виплачено 67,8 млрд гривень.

У квітні на пенсії спрямували 67,4 млрд гривень.

Значуще підвищення було в березні, коли після індексації було виплачено 67,4 млрд гривень. У лютому на пенсійні випали спрямували 62,2 млрд гривень, у січні - 61,7 млрд гривень.

Підвищення пенсій у червні

У червні Пенсійний фонд виплатив додаткові суми працюючим пенсіонерам. Виплата перерахованих пенсій проводилася з урахуванням доплати за квітень і травень.

Серед 10,3 млн пенсіонерів України продовжують працювати 2,9 млн осіб. Середній розмір виплат у них вищий. За даними ПФУ, у квітні 2025 року середній розмір пенсій становив 6 341,11 гривень, у пенсіонерів, які працюють, - 6 862,86 гривень.

 

Індексація пенсій

Пенсійний фонд України з 1 березня 2025 року провів автоматичний перерахунок пенсій. Пенсійні виплати індексовано на 11,5% з урахуванням інфляції та підвищення зарплат в Україні.

Планова індексація пенсій у березні призвела до підвищення виплат на 9,5%. Середній розмір пенсії з початку 2025 року зріс на 552,06 гривні, або на 9,5%, до 6 341,11 гривні на 1 квітня.

Щорічна індексація є фактично єдиним способом підвищення пенсій. Інших значущих підвищень у 2025 році не буде.

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