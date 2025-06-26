ПФУ завершил выплату пенсий за месяц: кто получил надбавку в июне

Сумма не изменилась по сравнению с маем, когда также было выплачено 67,8 млрд гривен.

В апреле на пенсии направили 67,4 млрд гривен.

Значимое повышение было в марте, когда после индексации было выплачено 67,4 млрд гривен. В феврале на пенсионные выпалы направили 62,2 млрд гривен, в январе - 61,7 млрд гривен.

Повышение пенсий в июне

В июне Пенсионный фонд выплатил дополнительные суммы работающим пенсионерам. Выплата пересчитанных пенсий проводилась с учетом доплаты за апрель и май.

Среди 10,3 млн пенсионеров Украины продолжают работать 2,9 млн человек. Средний размер выплат у них выше. По данным ПФУ, в апреле 2025 года средний размер пенсий составил 6 341,11 гривен, у работающих пенсионеров - 6 862,86 гривен.