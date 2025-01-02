ПФУ запустив новий сервіс для пенсіонерів: як він працює

Як зазначили у ПФУ, для підтвердження, що людина є пенсіонером, вона пред’являє в різних установах та державних органах своє пенсійне посвідчення. Іноді виникають обставини, за яких організація чи відомство має перевірити дійсність пенсійного посвідчення особи (наприклад, під час перетину людиною кордону).

Для перевірки документа до Пенсійного фонду України надсилався відповідний запит, така процедура займала певний час. Тепер це можна зробити в кілька кліків.

У результаті запиту посадова особа може за номером пенсійного посвідчення швидко перевірити його статус (діюче воно чи ні) та дату його видачі.

Як скористатись сервісом

Зайдіть на вебпортал електронних послуг ПФУ та оберіть опцію "Пошук пенсійного посвідчення".

У вікні, що відкриється, заповніть два поля: виберіть із випадаючого списку тип пенсійного посвідчення (паперове, електронне чи Е-пенсійне посвідчення) та введіть його номер.

При введенні номера користуйтесь підказкою діалогового вікна.

Після заповнення пошукової форми дані пенсійного посвідчення з’являться на екрані.