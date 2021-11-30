ПФУ утвердил показатели зарплаты для расчета пенсий: как изменилась сумма
Фото: зарплата для расчета пенсий снизилась за квартал на 7,7% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за третий квартал 2021 года, который согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата упала на 7,7%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта ПФУ.
Согласно данным ПФУ, средняя зарплата составила:
- за июль 2021 года - 12 911 гривен 88 коп.;
- за август 2021 года - 12 397 гривен 62 коп.;
- за сентябрь 2021 года - 13 095 гривен 82 коп.
Таким образом, в сентябре средняя зарплата снизилась на 7,7% по сравнению с июнем (14 185,04 гривен).
Напомним, по данным Госстата, Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2021 года составила 14 045 гривен. Это на 194 гривны меньше по сравнению с сентябрем (14 239 гривен).