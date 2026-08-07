ПФУ та підтвердження трудового стажу: що зміниться за новими правилами

Після набуття чинності нового закону Пенсійний фонд України буде зобов’язаний самостійно перевіряти дані про страховий стаж громадян у державних реєстрах та допомагати у зборі документів у разі їхньої відсутності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Нові правила мають спростити процедуру призначення пенсій для людей, які через війну втратили документи, працювали на підприємствах, що були знищені, або не можуть самостійно підтвердити періоди роботи.

Як пояснив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк, якщо роботодавець не сплатив єдиний соціальний внесок, але подав до Пенсійного фонду звітність про роботу людини та виплату заробітної плати, цей період має бути зарахований до страхового стажу.

Окремою зміною стане допомога Пенсійного фонду громадянам, які не можуть підтвердити свій трудовий стаж через втрату документів.

За словами Цимбалюка, проблема особливо стосується людей, які поверталися з тимчасово окупованих територій, а також працівників підприємств, які були знищені внаслідок бойових дій або залишилися на окупованих територіях.

"Велика кількість колишніх працівників, які повернулися з окупованих територій або втратили архівні документи через війну, не можуть підтвердити стаж своєї роботи. Цим законом ми зобов’язали Пенсійний фонд допомагати людям у пошуку необхідних документів", - сказав він.

Спочатку Пенсійний фонд перевірятиме інформацію в електронних державних реєстрах. Якщо необхідних даних там не буде, громадянину мають пояснити, які саме документи потрібно надати, та допомогти з їхнім збором.

За словами депутата, новий механізм не змінюватиме розмір пенсійних виплат, однак дозволить більшій кількості людей підтвердити необхідний страховий стаж і реалізувати право на пенсію.