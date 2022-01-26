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ПФУ сократил финансирование пенсий: сколько выплачено за январь

Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины 25 января 2022 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 1,6 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Всего за январь 2022 года на пенсии направлено 44,5 млрд гривен, что меньше, чем в декабре 2021 года (44,6 млрд гривен).

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 10 841 117 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 991,53 гривен. За 2021 год пенсия выросла на 484,02 гривен или на 13,8%. При этом количество пенсионеров сократилось на 289 837 человек.

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Пенсионный фонд Украины