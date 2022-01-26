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ПФУ скоротив фінансування пенсій: скільки виплачено за січень

Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України 25 січня 2022 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. В останній день перераховано 1,6 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Всього за січень 2022 року на пенсії спрямовано 44,5 млрд гривень, що менше, ніж у грудні 2021 року (44,6 млрд гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 10 841 117 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 991,53 гривень. За 2021 рік пенсія зросла на 484,02 Гривень або на 13,8%. При цьому кількість пенсіонерів скоротилася на 289 837 осіб.

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Пенсионный фонд Украины