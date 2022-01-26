ПФУ сократил финансирование пенсий: сколько выплачено за январь

Пенсионный фонд Украины 25 января 2022 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 1,6 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Всего за январь 2022 года на пенсии направлено 44,5 млрд гривен, что меньше, чем в декабре 2021 года (44,6 млрд гривен).