ПФУ сократил финансирование пенсий: сколько выплачено в июле

Всего за июль 2021 года на пенсии направлено 42,4 млрд гривен, что меньше, июне (42,6 млрд гривен), мае (42,6 млрд гривен) и апреле.

Сокращение объемов финансирования может быть объяснено постоянным уменьшением числа пенсионеров. По состоянию на 1 июля 2021 года в Украине насчитывалось 10 968 143 пенсионеров. Это на 84 706 меньше, чем на 1 апреля (11 052 849).