ПФУ сократил финансирование пенсий: сколько выплачено в июле

Пенсионный фонд Украины 23 июля 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 4,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

Всего за июль 2021 года на пенсии направлено 42,4 млрд гривен, что меньше, июне (42,6 млрд гривен), мае (42,6 млрд гривен) и апреле.

Сокращение объемов финансирования может быть объяснено постоянным уменьшением числа пенсионеров. По состоянию на 1 июля 2021 года в Украине насчитывалось 10 968 143 пенсионеров. Это на 84 706 меньше, чем на 1 апреля (11 052 849).