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ПФУ сократил финансирование пенсий: сколько выплачено в июле

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Пятница 23 июля 2021 16:48
ПФУ сократил финансирование пенсий: сколько выплачено в июле Фото: ПФУ сократил выплату пенсий в июле
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины 23 июля 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 4,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Всего за июль 2021 года на пенсии направлено 42,4 млрд гривен, что меньше, июне (42,6 млрд гривен), мае (42,6 млрд гривен) и апреле.

Сокращение объемов финансирования может быть объяснено постоянным уменьшением числа пенсионеров. По состоянию на 1 июля 2021 года в Украине насчитывалось 10 968 143 пенсионеров. Это на 84 706 меньше, чем на 1 апреля (11 052 849).

ПФУ сократил финансирование пенсий: сколько выплачено в июле

Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2021 года составлял 3 778,78 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 54,13 гривен или на 1,45%.

Отметим, Пенсионный фонд Украины провел перерасчеты размера пенсий с 1 июля 2021 года в связи с повышением прожиточного минимума. Средний размер повышения для 5,42 млн человек составил 49,35 гривен.

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