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ПФУ скоротив фінансування пенсій: скільки виплачено в липні

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Україна, П'ятниця 23 липня 2021 16:48
ПФУ скоротив фінансування пенсій: скільки виплачено в липні Фото: ПФУ скоротив виплату пенсій в липні
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України 23 липня 2021 року, згідно з затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. В останній день перераховано 4,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Всього за липень 2021 року на пенсії направлено 42,4 млрд гривень, що менше, червні (42,6 млрд гривень), травні (42,6 млрд гривень) та квітні.

Скорочення обсягів фінансування може бути пояснено постійним зменшенням числа пенсіонерів. Станом на 1 липня 2021 року в Україні налічувалося 10 968 143 пенсіонерів. Це на 84 706 менше, ніж на 1 квітня (11 052 849).

ПФУ скоротив фінансування пенсій: скільки виплачено в липні

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 липня 2021 року складав 3 778,78 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 54,13 гривень або на 1,45%.

Відзначимо, Пенсійний фонд України провів перерахунки розміру пенсій з 1 липня 2021 року в зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. Середній розмір підвищення для 5,42 млн осіб склав 49,35 гривень.

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