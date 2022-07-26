ПФУ сократил финансирование пенсий за июль

Пенсионный фонд Украины 25 июля завершил финансирование пенсий за июль. На пенсионные выплаты за месяц направлено 50,2 млрд гривен, что меньше, чем в июне (51,2 млрд гривен).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
По данным пресс-службы, в том числе 11,3 млрд гривен направлено на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 38,9 млрд гривен - через уполномоченные банки.
Уполномоченными банками зачислены на счета, открытые в банках по обращениям пенсионеров, 100% профинансированных сумм.
По сообщению АО "Укрпочта" по состоянию на 24 июля доставлено 71,8% профинансированной суммы за июль.
Напомним, средний размер пенсии за II квартал 2022 года вырос на 67,0 гривен до 4437,45 гривен. С начала года пенсии выросли на 445,92 гривен (на 11,2%). При этом официальный уровень инфляции составил 17,4%. Количество пенсионеров составило 10,8 млн человек. Чаще всего пенсия составляет от 2000 до 3000 гривен.