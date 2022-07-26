ПФУ сократил финансирование пенсий за июль

По данным пресс-службы, в том числе 11,3 млрд гривен направлено на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 38,9 млрд гривен - через уполномоченные банки.

Уполномоченными банками зачислены на счета, открытые в банках по обращениям пенсионеров, 100% профинансированных сумм.

По сообщению АО "Укрпочта" по состоянию на 24 июля доставлено 71,8% профинансированной суммы за июль.