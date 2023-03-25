ПФУ сообщил, насколько увеличил выплату пенсий после индексации в марте
Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за март 2023 года. На пенсионные выплаты направлено 57,6 млрд гривен, что на 6,6 млрд гривен (13%) больше, чем в феврале (51 млрд гривен).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .
По данным пресс-службы, на пенсионные выплаты направлено 10,2 млрд гривен через АО "Укрпочта", 47,4 млрд гривен - через уполномоченные банки.
Напомним, в Украине с 1 марта проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры повышения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.
По данным ПФУ, всего с 1 марта перечислено 10,5 млн пенсий, средний размер повышения - 579,10 гривен.
Средний размер пенсии на 1 марта составил 5 219,69 гривен. В сравнении с 1 января средний размер пенсий вырос на 12,9% (на 597,1 гривен).
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