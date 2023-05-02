UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ПФУ попередив про зменшення розміру субсидій

Фото: розмір субсидій зменшиться (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Розмір житлової субсидії, яку виплатять у травні за квітень, зменшиться через те, що завершився опалювальний сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як зазначили в прес-службі, житлова субсидія на оплату комунальних послуг розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.

"Це значить, що у квітні субсидію, яка буде виплачуватись у травні, розраховано на всі отримані послуги, в тому числі за 15 днів на послуги з опалення", - йдеться в повідомленні.

На неопалювальний сезон - на період з 1 травня по 30 вересня - Пенсійний фонд України розрахує житлові субсидії для більшості громадян, які отримували їх під час опалювального періоду, автоматично, за умови, що не змінилися дані про майновий стан чи склад родини. Якщо ж зміни відбулися, отримувачі субсидії повинні надавати протягом 30 днів до територіальних органів Фонду інформацію про такі зміни.

Функції виплати субсидій перейшли до Пенсійного фонду з 1 жовтня 2022 року. З 1 грудня Пенсійний фонд також призначає субсидії.

У квітні ПФУ спрямував на субсидії та пільги за березень 5,4 млрд гривень. Це менше, ніж розмір за лютий (5,7 млрд гривень).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсионный фонд Украинысубсидії