ПФУ за останній місяць скоротив виплату пенсій українцям

Таким чином, ПФУ скоротив фінансування пенсій, оскільки в серпні на пенсії було направлено 63,5 млрд гривень.

У липні на пенсії було направлено 62,4 млрд гривень, в червні - 62,3 млрд гривень, у травні - 60,9 млрд гривень, а у квітні - 60,5 млрд гривень.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, у 2024 році бюджет Пенсійного фонду є бездефіцитним. Згідно з проєктом державного бюджету на 2025 рік, наступного року він також буде бездефіцитним.

Як і у попередні роки, передбачений обсяг трансферту для Пенсійного фонду України дозволить у повному обсязі здійснити виплату пенсій, доплат, надбавок та підвищень до пенсій, які відповідно до чинного законодавства фінансуються за рахунок бюджетних коштів, зокрема й здійснення щорічної індексації пенсій

Станом на 1 серпня 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,271 млн осіб, що на 26,2 тисяч більше, ніж місяць тому. Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8,227 млн осіб. Інші 2,044 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв’язку або на банківський рахунок.