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ПФУ за останній місяць скоротив виплату пенсій українцям

Фото: Пенсії у вересні профінансовані на 62,9 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за вересень 2024 року. На пенсійні виплати направлено 62,9 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.

Таким чином, ПФУ скоротив фінансування пенсій, оскільки в серпні на пенсії було направлено 63,5 млрд гривень.

У липні на пенсії було направлено 62,4 млрд гривень, в червні - 62,3 млрд гривень, у травні - 60,9 млрд гривень, а у квітні - 60,5 млрд гривень.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, у 2024 році бюджет Пенсійного фонду є бездефіцитним. Згідно з проєктом державного бюджету на 2025 рік, наступного року він також буде бездефіцитним.

Як і у попередні роки, передбачений обсяг трансферту для Пенсійного фонду України дозволить у повному обсязі здійснити виплату пенсій, доплат, надбавок та підвищень до пенсій, які відповідно до чинного законодавства фінансуються за рахунок бюджетних коштів, зокрема й здійснення щорічної індексації пенсій

Станом на 1 серпня 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,271 млн осіб, що на 26,2 тисяч більше, ніж місяць тому. Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8,227 млн осіб. Інші 2,044 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв’язку або на банківський рахунок.

 

Середній розмір пенсії на 1 липня 2024 року становив 5 816,62 гривень. З початку року він зріс на 431,37 гривень або на 8,0%.

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