UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ПФУ назвав суму пенсійних виплат за 2022 рік

Фото: пенсійні виплати у 2022 році зросли на 12,8%  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У 2022 році на пенсійні виплати спрямовано 575,2 млрд гривень. Це на 12,8% більше, ніж у 2021 році (509,9 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

"Згідно затвердженого графіка фінансування, виплати пенсій за січень планується розпочати сьогодні, 2 січня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними ПФУ, з початку 2022 року середня пенсія зросла на 767,67 гривень (на 19,2%) та становила на 1 жовтня 2022 року 4 759,2 гривень.

В уряді вирішили провести у 2023 році планову індексацію пенсій, передбачену законодавством. Вона відбудеться з 1 березня. Поки що на ці цілі виділено близько 40 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсионный фонд УкраиныПенсія в Україні