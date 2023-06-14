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ПФУ назвав середній розмір підвищення пенсій для 400 тисяч українців

Фото: працюючим пенсіонерам доплатять по 222 гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України провів з 1 квітня 2023 року перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам. Виплата перерахованих пенсій проводиться у червні у встановлені пенсіонерам дати виплати з доплатою за квітень і травень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, перерахунок проведений для пенсіонерів, у яких після призначення/попереднього перерахунку пройшло не менше ніж два роки.

Перерахунок пенсії проведено понад 654,9 тис. особам, розмір пенсії збільшено для 401 тис. осіб, середній розмір підвищення - 221,74 грн.

У тому числі:

  • Перерахунок пенсії у зв’язку з врахуванням страхового стажу після призначення/попереднього перерахунку пенсії проведено 537,5 тис. особам. З них пенсії збільшено у 327,2 тис. осіб, середній розмір підвищення - 179,47 грн.
  • Перерахунок пенсії у зв’язку з врахуванням страхового стажу та заробітної плати після призначення/попереднього перерахунку пенсії проведено 117,4 тис. осіб. З них пенсії збільшено у 73,8 тис. осіб, середній розмір підвищення - 409,16 грн.

Додаткові видатки на виплату перерахованих пенсій - близько 89 млн грн на місяць.

Перерахунок пенсій

Нагадаємо, в Україні щороку перерахують пенсії працюючим пенсіонерам. Це стосується осіб, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії набули 24 місяці страхового стажу. Перерахунок проводиться в травні, оскільки ПФУ отримує дані лише у цьому місяці. Однак виплати йдуть з квітня.

Сума, на яку збільшується пенсія, в кожного пенсіонера індивідуальна, оскільки залежить від того, який страховий стаж він має, та який заробіток одержував в період роботи.

Під час здійснення перерахунку фахівці Фонду аналізують доцільність та обирають оптимальний варіант розрахунку пенсії: або з урахуванням лише набутого страхового стажу, або страхового стажу і зарплати.

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