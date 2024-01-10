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ПФУ назвав регіони України з найвищими та найнижчими пенсіями

Фото: у Києві пенсії на 35% вищі, ніж в середньому по Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 січня 2024 року в Україні налічується 10,5 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 5 385 гривень. Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві - 7 249 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

Далі йдуть Рівненська (6 790 гривень), Донецька (6 622 гривні), Луганська (6 334 гривні) та Житомирська (5 924 гривні) області.

Найнижчі пенсії Тернопільській (4 070 гривень), Чернівецькій (4 256 гривень) та Закарпатській (4 262 гривні) областях.

Пенсії у 2023 році

Нагадаємо, середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень. Водночас офіційний рівень інфляції в Україні за 2023 рік становив близько 5%.

Основне збільшення розміру пенсій у 2023 році відбулося під час індексації, яка пройшла з 1 березня.

За даними ПФУ, більше половини українців отримують пенсії до 4 тисяч гривень. Пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1,15 млн українців.

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