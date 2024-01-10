ПФУ назвал регионы Украины с самыми высокими и самыми низкими пенсиями

Далее следуют Ровенская (6 790 гривен), Донецкая (6 622 гривны), Луганская (6 334 гривны) и Житомирская (5 924 гривны) области.

Самые низкие пенсии в Тернопольской (4 070 гривен), Черновицкой (4 256 гривен) и Закарпатской (4 262 гривны) областях.

Пенсии в 2023 году

Напомним, средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 гривен или на 16,5% до 5 385,25 гривен. В то же время, официальный уровень инфляции в Украине за 2023 год составил около 5%.

Основное увеличение размера пенсий в 2023 году произошло во время индексации, которая прошла с 1 марта.

По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен. Пенсии более 10 тысяч гривен получали 1,15 млн украинцев.