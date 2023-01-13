ПФУ назвав області України з найвищими пенсіями

Пенсійний фонд України оприлюднив дані щодо середньої пенсії на 1 січня 2023 року. Загалом в Україні налічується 10,7 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 4623 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).
Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві - 6 337 гривень. Далі йдуть Донецька (5 819 гривень), Луганська (5 365 гривень) та Дніпропетровська області (5 126 гривень).
Найнижчі пенсії у Тернопільській (3 535 гривень), Закарпатській (688 гривень) та Чернівецькій (3 712 гривень) областях.
Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 січня 2023 року становив 4622,59 гривень. За 2022 рік пенсії зросли на 631,06 гривень або на 15,8%.