ПФУ назвав кількість українців із пенсіями понад 10 тисяч гривень

Фото: пенсії понад 10 тисяч гривень одержують 1 млн 60 тисяч українців (Віталій Носач, РБК-Україна)

Станом на 1 січня 2023 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1059978 українців. Це становить 9,9% від загальної кількості пенсіонерів (10 697 170 осіб).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

За даними ПФУ, більше половини українців отримують пенсії до 5 тисяч гривень. Розмір пенсій розподіляється так: до 2000 гривень - 0,6%, 67 859 осіб, середня пенсія - 1 226,77 гривень,

від 2001 до 3000 гривень - 29,8%, 3 185 057 осіб, середня пенсія - 2 617,17 гривень,

від 3001 до 4000 гривень - 21,3%, 2 282 090 осіб, середня пенсія - 3 548,26 гривень,

від 4001 до 5000 гривень - 15,3%, 1 626 671 особа, середня пенсія - 4 405,09 гривень,

від 5001 до 10000 гривень - 23,1%, 2 475 515 осіб, середня пенсія - 6 822,6 гривень,

понад 10 000 гривень - 9,9%, 1 059 978 осіб, середня пенсія - 14 587,78 гривень.