ПФУ назвал количество украинцев с пенсиями свыше 10 тысяч гривен

Фото: пенсии свыше 10 тысяч гривен получают 1 млн 60 тысяч украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)

По состоянию на 1 января 2023 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1 059 978 украинцев. Это составляет 9,9% от общего числа пенсионеров (10 697 170 человек).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, больше половина украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен. Размер пенсий распределяется следующим образом: до 2000 гривен - 0,6%, 67 859 человек, средняя пенсия - 1 226,77 гривен,

от 2001 до 3000 гривен - 29,8%, 3 185 057 человек, средняя пенсия - 2 617,17 гривен,

от 3001 до 4000 гривен - 21,3%, 2 282 090 человек, средняя пенсия - 3 548,26 гривен,

от 4001 до 5000 гривен - 15,3%, 1 626 671 человек, средняя пенсия - 4 405,09 гривен,

от 5001 до 10000 гривен - 23,1%, 2 475 515 человек, средняя пенсия - 6 822,6 гривен,

более 10000 гривен - 9,9%, 1 059 978 человек, средняя пенсия - 14 587,78 гривен.