ПФУ назвал количество украинских пенсионеров в возрасте 100 лет

Сегодня в Украине проживает 1316 человек, которые перешли через возрастную отметку 100 лет. Из них женщин – 1 150 и только 166 – мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

Как отметили в ПФУ, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, пожилые люди в возрасте 60-75 лет.

Если человек достиг 90 лет, его называют долгожителем. Сегодня в Украине проживает 108 603 долгожителя.

Старший человек в Украине, госпожа Катерина, проживает в Маневицкой общине на Волыни, 3 октября ей исполнилось 108 лет.

"Женщина является очевидцем многих исторических событий прошлого века, носителем наших традиций, глубокой жизненной мудрости", - отметили в ПФУ.

Международный день пожилых людей, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН, отмечается во всем мире 1 октября.

Продолжительность жизни в мире и в Украине

Согласно последним данным Госстата, средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Украине в 2020 году составила 71,4 года. Для мужчин она составляет 66,4 лет, для женщин – 76,2 лет.

По данным статистического ведомства, за последние 30 лет ожидаемая продолжительность жизни украинцев выросла. В 1990 году она составила 70,4 лет (65,6 – для мужчин и 74,8 – для женщин).

Госстат не публикует эти данные во время войны. Экспертные оценки свидетельствуют о сокращении продолжительности жизни, но цифры не могут быть достоверны.

В мире средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 73,4 года: 70,8 лет – для мужчин и 76,0 лет – для женщин. В большинстве стран ЕС оно превышает 80 лет.

Пенсия в Украине

Напомним, по состоянию на 1 августа 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составила 10,271 млн человек. Пенсию по возрасту получают 73% из пенсионеров. Право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении возраста 60, 63 или 65 лет.