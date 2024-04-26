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ПФУ назвав чисельність пенсіонерів зі статусом постраждалих від Чорнобильської катастрофи

Фото: Пенсіонерів-чорнобильців в Україні 640 тисяч (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 квітня в Україні було 639 тисяч пенсіонерів, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Усього в Україні налічувалося 10,517 млн пенсіонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів-чорнобильців в Київській області - 206 тисяч. У Житомирській області - 89 тисяч, у Рівненській - 94 тисячі.

Крім того, у Черкаській області 39 тисяч, у Волинській області 36 тисяч, у Вінницькій області та Києві по 29 тисяч пенсіонерів-чорнобильців.

Чорнобильська катастрофа

Чорнобильська катастрофа сталася 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції, коли внаслідок нестабільності реактора під час випробування вибухнув четвертий блок станції. Цей вибух призвів до викиду радіоактивних речовин у надзвичайно великій кількості, що стало причиною серйозного забруднення навколишнього середовища.

Аварію було визнано найбільшою техногенною катастрофою в історії людства.

Офіційно кількість потерпілих і загиблих зазнала значних змін з часом через різні оцінки і дослідження, які охоплюють не лише людей, які безпосередньо працювали на станції в момент аварії, але й мешканців прилеглих районів, а також осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії та їхніх нащадків.

За даними різних джерел, кількість постраждалих може бути від декількох десятків тисяч до кількох сотень тисяч осіб.

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