ПФУ назвав чисельність пенсіонерів зі статусом постраждалих від Чорнобильської катастрофи

Станом на 1 квітня в Україні було 639 тисяч пенсіонерів, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Усього в Україні налічувалося 10,517 млн пенсіонерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів-чорнобильців в Київській області - 206 тисяч. У Житомирській області - 89 тисяч, у Рівненській - 94 тисячі.
Крім того, у Черкаській області 39 тисяч, у Волинській області 36 тисяч, у Вінницькій області та Києві по 29 тисяч пенсіонерів-чорнобильців.
Чорнобильська катастрофа сталася 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції, коли внаслідок нестабільності реактора під час випробування вибухнув четвертий блок станції. Цей вибух призвів до викиду радіоактивних речовин у надзвичайно великій кількості, що стало причиною серйозного забруднення навколишнього середовища.
Аварію було визнано найбільшою техногенною катастрофою в історії людства.
Офіційно кількість потерпілих і загиблих зазнала значних змін з часом через різні оцінки і дослідження, які охоплюють не лише людей, які безпосередньо працювали на станції в момент аварії, але й мешканців прилеглих районів, а також осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії та їхніх нащадків.
За даними різних джерел, кількість постраждалих може бути від декількох десятків тисяч до кількох сотень тисяч осіб.