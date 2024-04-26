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ПФУ назвал численность пенсионеров со статусом пострадавших от Чернобыльской катастрофы

Фото: Пенсионеров-чернобыльцев в Украине 640 тысяч (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На 1 апреля в Украине было 639 тысяч пенсионеров, имеющих статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Всего в Украине насчитывалось 10,517 млн пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, больше всего пенсионеров-чернобыльцев в Киевской области - 206 тысяч. В Житомирской области 89 тысяч, в Ровенской 94 тысячи.

Кроме того, в Черкасской области 39 тысяч, Волынской области 36 тысяч, Винницкой области и Киеве по 29 тысяч пенсионеров-чернобыльцев.

Чернобыльская катастрофа

Чернобыльская катастрофа произошла 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции, когда в результате нестабильности реактора во время испытания взорвался четвертый блок станции. Этот взрыв привел к выбросу радиоактивных веществ в очень большом количестве, что стало причиной серьезного загрязнения окружающей среды.

Авария была признана крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества.

Официально количество пострадавших и погибших претерпело значительные изменения со временем из-за различных оценок и исследований, охватывающих не только людей, непосредственно работавших на станции в момент аварии, но и жителей близлежащих районов, а также лиц, участвовавших в ликвидации последствий аварии и их потомков.

По данным разных источников, количество пострадавших может быть от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч человек.

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Пенсия в УкраинеПенсионерыЧернобыль