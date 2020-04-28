ПФУ назвав категорію українців з найвищою пенсією

Колишні судді отримують майже 50 тисяч гривень щомісяця
Станом на 1 квітня загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 11 268 327 осіб, а середній розмір пенсійної виплати - 3 170,14 грн. Про це повідомляється на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними ПФУ, виплати отримували:
pfu.gov.ua
Нагадаємо, станом на 1 квітня, середній розмір виплати для 11,3 млн пенсіонерів становив 3170,14 гривень. Таким чином, з початку 2020 середній розмір пенсій зріс на 87,16 гривень або на 2,8% (на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій становив 3082,98 грн).
Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України 23 квітня направив 9,9 млрд гривень на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1 000 гривень.
Відзначимо, щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у відставці в розмірі 50% суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді.