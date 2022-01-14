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ПФУ назвал долю пенсионеров с выплатами более 10 тысяч гривен

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Украина, Пятница 14 января 2022 12:27
ПФУ назвал долю пенсионеров с выплатами более 10 тысяч гривен Фото: пенсии свыше 10 тысяч гривен получают 4,7% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 января 2022 года пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 511 тысяч украинцев. Это составляет 4,7% от общего числа пенсионеров (10,841 млн человек).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

По данным ПФУ почти 50% украинцев получают пенсии до 3 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

  • до 2000 грн - 13,4%, 1 448 006 человек, средняя пенсия - 1 896,37 грн,
  • от 2001 до 3000 грн - 35,6%, 3 853 231 человек, средняя пенсия - 2 467,45 грн,
  • от 3001 до 4000 грн - 21,2%, 2 303 393 человек, средняя пенсия - 3 463,73 грн,
  • от 4001 до 5000 грн - 9,7%, 1 856 781 человек, средняя пенсия - 4 445,39 грн,
  • от 5001 до 10000 грн - 15,4%, 1 668 310 человек, средняя пенсия - 6 713,86 грн,
  • более 10000 грн - 4,7%, 511 396 человек, средняя пенсия - 13 965,82 грн.

ПФУ назвал долю пенсионеров с выплатами более 10 тысяч гривен

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 10 841 117 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 991,53 гривен. За 2021 год пенсия выросла на 484,02 гривен или на 13,8%.

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