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ПФУ надав покрокову інструкцію, як оформити пенсію онлайн за допомогою Дія.Підпису

Україна, Четвер 08 серпня 2024 18:30
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ПФУ надав покрокову інструкцію, як оформити пенсію онлайн за допомогою Дія.Підпису Фото: пенсію можна оформити онлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України надав можливість оформлення пенсії за допомогою Дія.Підпису. Це може знадобитися тим, хто бажає подати заяву на призначення пенсії дистанційно, але не має можливості отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.

Для цього потрібно бути зареєстрованим користувачем мобільного застосунку "Дія", активувати Дія.Підпис та заздалегідь підготувати скан-копії необхідних документів.

Вимоги до скан-копій документів:

  • виготовляються з оригіналів документів;
  • мають бути кольоровими, чіткими та читабельними;
  • збережені у форматах JPG або PDF;
  • розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ;
  • назви мають відповідати виду відсканованого документа.

Покроковий алгоритм, як скористатися сервісом через вебпортал ПФУ.

1. У правому верхньому куті натисніть кнопку "Вхід" та оберіть опцію увійти до системи через "Дія.Підпис".

ПФУ надав покрокову інструкцію, як оформити пенсію онлайн за допомогою Дія.Підпису

2. У новому вікні, що відкриється, натисніть кнопку "Отримати код для входу".
ПФУ надав покрокову інструкцію, як оформити пенсію онлайн за допомогою Дія.Підпису

3. Після цього відскануйте QR-код, що з’явиться на екрані, за допомогою опції сканування QR-коду в додатку "Дія". Для цього увійдіть у додаток "Дія" на телефоні та наведіть зчитувач QR-коду на квадрат з QR-кодом.

ПФУ надав покрокову інструкцію, як оформити пенсію онлайн за допомогою Дія.Підпису

4. На телефоні натисніть кнопку "Підтвердити".

ПФУ надав покрокову інструкцію, як оформити пенсію онлайн за допомогою Дія.Підпису

5. Активуйте Дія.Підпис, пересунувши кнопку активації в крайнє праве положення.

ПФУ надав покрокову інструкцію, як оформити пенсію онлайн за допомогою Дія.Підпису

6. Підтвердьте свою особу через перевірку за фото, керуючись підказками телефона, та натисніть "Далі".

ПФУ надав покрокову інструкцію, як оформити пенсію онлайн за допомогою Дія.Підпису

7. Введіть на телефоні п’ятизначний код для накладання Дія.Підпис. Якщо ви використовуєте Дія.Підпис вперше, то його необхідно запам’ятати.

ПФУ надав покрокову інструкцію, як оформити пенсію онлайн за допомогою Дія.Підпису

8. Якщо всі кроки пройдено успішно, запит на авторизацію через Дія.Підпис для входу на вебпортал ПФУ буде підтверджено і на екрані телефона з’явиться відповідний напис.

ПФУ надав покрокову інструкцію, як оформити пенсію онлайн за допомогою Дія.Підпису

9. Вхід в особистий кабінет на вебпорталі ПФУ буде виконано автоматично.

ПФУ надав покрокову інструкцію, як оформити пенсію онлайн за допомогою Дія.Підпису

10. Далі в особистому кабінеті на порталі в розділі "Щодо пенсійного забезпечення" оберіть вкладку "Заява на призначення пенсії".

ПФУ надав покрокову інструкцію, як оформити пенсію онлайн за допомогою Дія.Підпису

11. Оберіть вид пенсії (наприклад "Пенсія за вислугу років").

ПФУ надав покрокову інструкцію, як оформити пенсію онлайн за допомогою Дія.Підпису

12. Дайте відповіді на питання анкети-опитування для заповнення атрибутів звернення.

ПФУ надав покрокову інструкцію, як оформити пенсію онлайн за допомогою Дія.Підпису

13. Прикріпіть скан-копії необхідних документів та натисніть кнопку "Сформувати заяву".

ПФУ надав покрокову інструкцію, як оформити пенсію онлайн за допомогою Дія.Підпису

Скан-копії документів мають бути підготовлені згідно з визначеними вимогами.

14. Для завершення всіх операцій підпишіть заяву за допомогою Дія.Підпису та відправте до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку "Підписати та відправити до ПФУ".

ПФУ надав покрокову інструкцію, як оформити пенсію онлайн за допомогою Дія.Підпису

З результатами опрацювання заяви можна ознайомитись у розділі "Мої звернення".

Нагадаємо, загальна чисельність пенсіонерів в Україні на 1 липня 2024 року становила 10,245 млн осіб. Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким:

  • за віком – 72,92%
  • з інвалідності – 15,03%
  • у разі втрати годувальника – 6,25%
  • за вислугу років – 5,21%
  • соціальні пенсії – 0,55%
  • довічний утримання суддів – 0,04%.
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