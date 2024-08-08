ПФУ надав покрокову інструкцію, як оформити пенсію онлайн за допомогою Дія.Підпису

Пенсійний фонд України надав можливість оформлення пенсії за допомогою Дія.Підпису. Це може знадобитися тим, хто бажає подати заяву на призначення пенсії дистанційно, але не має можливості отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ .

Для цього потрібно бути зареєстрованим користувачем мобільного застосунку "Дія", активувати Дія.Підпис та заздалегідь підготувати скан-копії необхідних документів.

Вимоги до скан-копій документів:

виготовляються з оригіналів документів;

мають бути кольоровими, чіткими та читабельними;

збережені у форматах JPG або PDF;

розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ;

назви мають відповідати виду відсканованого документа.

Покроковий алгоритм, як скористатися сервісом через вебпортал ПФУ.

1. У правому верхньому куті натисніть кнопку "Вхід" та оберіть опцію увійти до системи через "Дія.Підпис".

2. У новому вікні, що відкриється, натисніть кнопку "Отримати код для входу".



3. Після цього відскануйте QR-код, що з’явиться на екрані, за допомогою опції сканування QR-коду в додатку "Дія". Для цього увійдіть у додаток "Дія" на телефоні та наведіть зчитувач QR-коду на квадрат з QR-кодом.

4. На телефоні натисніть кнопку "Підтвердити".

5. Активуйте Дія.Підпис, пересунувши кнопку активації в крайнє праве положення.

6. Підтвердьте свою особу через перевірку за фото, керуючись підказками телефона, та натисніть "Далі".

7. Введіть на телефоні п’ятизначний код для накладання Дія.Підпис. Якщо ви використовуєте Дія.Підпис вперше, то його необхідно запам’ятати.

8. Якщо всі кроки пройдено успішно, запит на авторизацію через Дія.Підпис для входу на вебпортал ПФУ буде підтверджено і на екрані телефона з’явиться відповідний напис.

9. Вхід в особистий кабінет на вебпорталі ПФУ буде виконано автоматично.

10. Далі в особистому кабінеті на порталі в розділі "Щодо пенсійного забезпечення" оберіть вкладку "Заява на призначення пенсії".

11. Оберіть вид пенсії (наприклад "Пенсія за вислугу років").

12. Дайте відповіді на питання анкети-опитування для заповнення атрибутів звернення.

13. Прикріпіть скан-копії необхідних документів та натисніть кнопку "Сформувати заяву".

Скан-копії документів мають бути підготовлені згідно з визначеними вимогами.

14. Для завершення всіх операцій підпишіть заяву за допомогою Дія.Підпису та відправте до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку "Підписати та відправити до ПФУ".

З результатами опрацювання заяви можна ознайомитись у розділі "Мої звернення".

Нагадаємо, загальна чисельність пенсіонерів в Україні на 1 липня 2024 року становила 10,245 млн осіб. Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким: