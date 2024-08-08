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ПФУ дал пошаговую инструкцию, как оформить пенсию онлайн с помощью Дія.Підпису

Украина, Четверг 08 августа 2024 18:30
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ПФУ дал пошаговую инструкцию, как оформить пенсию онлайн с помощью Дія.Підпису Фото: пенсию можно оформить онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины предоставил возможность оформления пенсии с помощью Дія.Підпису. Это может потребоваться тем, кто желает подать заявление на назначение пенсии дистанционно, но не имеет возможности получить квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем мобильного приложения "Дія", активировать Дія.Підпис и заранее подготовить скан-копии необходимых документов.

Требования к скан-копиям документов:

  • производятся из оригиналов документов;
  • должны быть цветными, четкими и читабельными;
  • сохранены в форматах JPG или PDF;
  • размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;
  • названия должны соответствовать виду отсканированного документа.

Пошаговый алгоритм, как воспользоваться сервисом через веб-портал ПФУ.

1. В правом верхнем углу нажмите кнопку "Вход" и выберите опцию войти в систему через "Дія.Підпис".

ПФУ дал пошаговую инструкцию, как оформить пенсию онлайн с помощью Дія.Підпису

2. В открывшемся новом окне нажмите кнопку "Получить код для входа".
ПФУ дал пошаговую инструкцию, как оформить пенсию онлайн с помощью Дія.Підпису

3. После этого отсканируйте QR-код, который появится на экране, с помощью опции сканирования QR-кода в приложении "Дія". Для этого войдите в приложение "Дія" на телефоне и наведите считыватель QR-кода на квадрат с QR-кодом.

ПФУ дал пошаговую инструкцию, как оформить пенсию онлайн с помощью Дія.Підпису

4. Нажмите "Подтвердить" на телефоне.

ПФУ дал пошаговую инструкцию, как оформить пенсию онлайн с помощью Дія.Підпису

5. Активируйте Дія.Підпис, переместив кнопку активации в крайнее правое положение.

ПФУ дал пошаговую инструкцию, как оформить пенсию онлайн с помощью Дія.Підпису

6. Подтвердите свое лицо с помощью проверки фотосъемки, используя подсказки телефона, и нажмите кнопку "Далее".

ПФУ дал пошаговую инструкцию, как оформить пенсию онлайн с помощью Дія.Підпису

7. Введите на телефоне пятизначный код для Дія.Підпис. Если вы используете Дія.Підпис впервые, то его необходимо запомнить.

ПФУ дал пошаговую инструкцию, как оформить пенсию онлайн с помощью Дія.Підпису

8. Если все шаги пройдены успешно, запрос на авторизацию через Дію. Подпись для входа на веб-портал ПФУ будет подтверждена и на экране телефона появится соответствующая надпись.

ПФУ дал пошаговую инструкцию, как оформить пенсию онлайн с помощью Дія.Підпису

9. Вход в личный кабинет на веб-портале ПФУ будет выполнен автоматически.

ПФУ дал пошаговую инструкцию, как оформить пенсию онлайн с помощью Дія.Підпису

10. Далее в личном кабинете на портале в разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии".

ПФУ дал пошаговую инструкцию, как оформить пенсию онлайн с помощью Дія.Підпису

11. Выберите вид пенсии (например, "Пенсия за выслугу лет").

ПФУ дал пошаговую инструкцию, как оформить пенсию онлайн с помощью Дія.Підпису

12. Ответьте на вопросы анкеты-опроса для заполнения атрибутов обращения.

ПФУ дал пошаговую инструкцию, как оформить пенсию онлайн с помощью Дія.Підпису

13. Прикрепите скан-копии документов и нажмите кнопку "Сформировать заявление".

ПФУ дал пошаговую инструкцию, как оформить пенсию онлайн с помощью Дія.Підпису

Скан копии документов должны быть подготовлены в соответствии с определенными требованиями.

14. Для завершения всех операций подпишите заявление с помощью Дії. Подписи и отправьте в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

ПФУ дал пошаговую инструкцию, как оформить пенсию онлайн с помощью Дія.Підпису

С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе "Мои обращения".

Напомним, общая численность пенсионеров в Украине на 1 июля 2024 составила 10,245 млн человек. Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим :

  • по возрасту – 72,92%
  • по инвалидности – 15,03%
  • в случае потери кормильца – 6,25%
  • за выслугу лет – 5,21%
  • социальные пенсии – 0,55%
  • пожизненное содержание судей – 0,04%.
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