ПФУ дал пошаговую инструкцию, как оформить пенсию онлайн с помощью Дія.Підпису

Пенсионный фонд Украины предоставил возможность оформления пенсии с помощью Дія.Підпису. Это может потребоваться тем, кто желает подать заявление на назначение пенсии дистанционно, но не имеет возможности получить квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем мобильного приложения "Дія", активировать Дія.Підпис и заранее подготовить скан-копии необходимых документов.

Требования к скан-копиям документов:

производятся из оригиналов документов;

должны быть цветными, четкими и читабельными;

сохранены в форматах JPG или PDF;

размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;

названия должны соответствовать виду отсканированного документа.

Пошаговый алгоритм, как воспользоваться сервисом через веб-портал ПФУ.

1. В правом верхнем углу нажмите кнопку "Вход" и выберите опцию войти в систему через "Дія.Підпис".

2. В открывшемся новом окне нажмите кнопку "Получить код для входа".



3. После этого отсканируйте QR-код, который появится на экране, с помощью опции сканирования QR-кода в приложении "Дія". Для этого войдите в приложение "Дія" на телефоне и наведите считыватель QR-кода на квадрат с QR-кодом.

4. Нажмите "Подтвердить" на телефоне.

5. Активируйте Дія.Підпис, переместив кнопку активации в крайнее правое положение.

6. Подтвердите свое лицо с помощью проверки фотосъемки, используя подсказки телефона, и нажмите кнопку "Далее".

7. Введите на телефоне пятизначный код для Дія.Підпис. Если вы используете Дія.Підпис впервые, то его необходимо запомнить.

8. Если все шаги пройдены успешно, запрос на авторизацию через Дію. Подпись для входа на веб-портал ПФУ будет подтверждена и на экране телефона появится соответствующая надпись.

9. Вход в личный кабинет на веб-портале ПФУ будет выполнен автоматически.

10. Далее в личном кабинете на портале в разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии".

11. Выберите вид пенсии (например, "Пенсия за выслугу лет").

12. Ответьте на вопросы анкеты-опроса для заполнения атрибутов обращения.

13. Прикрепите скан-копии документов и нажмите кнопку "Сформировать заявление".

Скан копии документов должны быть подготовлены в соответствии с определенными требованиями.

14. Для завершения всех операций подпишите заявление с помощью Дії. Подписи и отправьте в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе "Мои обращения".

Напомним, общая численность пенсионеров в Украине на 1 июля 2024 составила 10,245 млн человек. Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим :