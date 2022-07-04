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ПФУ розпочав виплати підвищених пенсій за липень: коли надійдуть кошти

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Україна, Понеділок 04 липня 2022 15:07
ПФУ розпочав виплати підвищених пенсій за липень: коли надійдуть кошти Фото: пенсії за липень почав виплачувати ПФУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України розпочав фінансування виплат за липень 2022 року. Виплати будуть йти за графіком, починаючи з 4 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ

За даними прес-служби, станом на 3 липня на пенсійні виплати спрямовано 4,3 млрд грн, в тому числі 2,7 млрд грн - на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, 1,6 млрд грн - через уповноважені банки.

"Виплата та доставка пенсій за липень буде здійснюватися згідно із законодавством починаючи з 4 липня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 1 липня 2022 року в Україні підвищується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія). Також з 1 липня зростуть і пенсійні надбавки, прив'язані до показника прожиткового мінімуму.

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